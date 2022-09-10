Глава Минфина: субсидии на энергоносители стали бы неподъемным бременем для государства

«На данный момент большинство государств применяет масштабную поддержку только к населению, потому что использование и электроэнергии, и газа бизнесом гораздо больше, чем жителями, поэтому компенсации для бизнеса действительно были бы непосильным бременем для бюджета и широко они нигде не применяются", - сказала министр LRT.
Президент Гитанас Науседа призывает правительство обеспечить компенсацию цен на электроэнергию не только жителям, но и бизнесу.
Крупный литовский бизнес просит у правительства субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.
Представители оппозиционной Партии труда утверждают, что правительство должно обеспечить цену не выше 24 центов за киловатт-час для бытовых потребителей и не выше 25 центов (без НДС) для бизнеса.
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