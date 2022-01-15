По словам министра, такое предложение парламенту представят на весенней сессии.

"В таком случае налог будет платить больше людей, но сам налог будет символическим, как сейчас с налогом на землю, который платят сотни тысяч людей, но сам размер налога символический, скажем, 10–12 евро в год, это не оказывает серьезного влияния на финансы", – сказала Скайсте.

Собранные средства передали бы в бюджет муниципалитетов, муниципалитеты могли бы и повышать налог, предлагать льготы каким-то группам.

Это предложение глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас оценил с осторожностью.

"Я сдержанно отношусь к любым налоговым изменениям, которые становятся бременем для налогоплательщиков, я думаю, сначала мы должны привести в порядок нынешний налог и сделать так, чтобы он работал чтобы собирали средства, которые должны собирать по закону", – сказал он.

Сейчас налог на недвижимость в Литве платят только владельцы дорогого имущества - если его стоимость превышает 150 000 евро.