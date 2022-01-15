По словам министра, такое предложение парламенту представят на весенней сессии.
"В таком случае налог будет платить больше людей, но сам налог будет символическим, как сейчас с налогом на землю, который платят сотни тысяч людей, но сам размер налога символический, скажем, 10–12 евро в год, это не оказывает серьезного влияния на финансы", – сказала Скайсте.
Собранные средства передали бы в бюджет муниципалитетов, муниципалитеты могли бы и повышать налог, предлагать льготы каким-то группам.
Это предложение глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас оценил с осторожностью.
"Я сдержанно отношусь к любым налоговым изменениям, которые становятся бременем для налогоплательщиков, я думаю, сначала мы должны привести в порядок нынешний налог и сделать так, чтобы он работал чтобы собирали средства, которые должны собирать по закону", – сказал он.
Сейчас налог на недвижимость в Литве платят только владельцы дорогого имущества - если его стоимость превышает 150 000 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью (4)
Штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Он...
Глава Минфина предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве (43)
Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со...
После призывов испортить 16 февраля планируется ответ
Через несколько дней после 13 января появились...
Виктор Воронцов. Путеводитель по адовым русскоязычным группам литовского сегмента ФБ. Что с ними делать? (139)
Вообще , в русскоязычном литовском ФБ сегменте есть два...
Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью (6)
В пятницу в Литве сообщили о 3947 новых случаях...