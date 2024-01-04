Глава Минфина: мы можем договориться о налоге на оборону, но сначала нужно решить, какие вопросы обороны являются приоритетными

"До сих пор литовские партии демонстрировали желание договориться по вопросам обороны. И мне кажется, что это очень важно. Были согласованы как 2% ассигнования на национальную оборону, так и 2,5% после вторжения России в Украину. Я верю, что мы сможем прийти к соглашению. Но нужно также понимать масштабы вопроса", - в четверг Žinių radijas сказала Скайсте.
"Мы должны договориться о наших потребностях и общих амбициях. И только найдя такие ответы, мы поймем, какой объем финансирования необходим", - отметила она.
Министр подчеркнула, что только после согласования приоритетов обороны можно будет определить объем необходимых средств, а также источники, из которых они могут быть взяты. Она добавляет, что дальнейшее увеличение финансирования обороны только из бюджета будет означать сокращение финансирования других сфер.
"Как только мы договоримся о масштабах, какие амбиции у Литвы, насколько геополитическая ситуация актуализирует этот вопрос, мы сможем договориться и об источниках", - сказала она.
"Просто устанавливая процент на оборону, мы должны существенно сократить финансирование других сфер. (…) За эту каденцию финансирование обороны увеличилось с 1 до 2 млрд. евро. У нас также есть взнос солидарности, также есть консенсус по поводу 2,5% ВВП на оборону. Но дальнейшее развитие должно сопровождаться дополнительными мерами", - подчеркнула она.