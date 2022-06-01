Об этом она заявила во время дискуссии на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) в Роттердаме.
"Реакция Европы должна быть единой и сильной, такой, какую мы совсем недавно продемонстрировали в борьбе с пандемией. Мы должны не только еще больше усилить давление на Россию посредством санкций, но и мобилизовать финансовые ресурсы, чтобы помочь Украине выжить и оправиться от войны. Мы должны добиться того, чтобы реконструкция и реорганизация страны привели к членству Украины в Европейском Союзе", — отметила в докладе Скайсте.
По словам министра, члены сообщества должны быть заинтересованы во вступлении Украины, так как членство страны в ЕС было бы взаимовыгодным как в экономической сфере, так и с точки зрения геополитической безопасности.
Министр также отметила, что пример отказа Литвы от российских энергоресурсов может вдохновить другие страны Сообщества на укрепление энергетической независимости Европы и принятие дополнительных мер по санкциям против России.
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