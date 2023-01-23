В ходе обсуждений основное внимание было уделено необходимости сохранения и усиления поддержки западных стран Украине и обсуждению приоритетов саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля).
"Наша самая главная задача – продолжать поддерживать Украину. Мы не можем поддаться усталости. Чем скорее Украина получит необходимую технику и боеприпасы, тем быстрее она сможет добиться победы, защитить свой суверенитет и восстановить свою территориальную целостность", - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, подводя итоги конференции.
Говоря о войне России против Украины, глава литовской дипломатии призвал добиваться, чтобы все виновные в агрессии и военных преступлениях были привлечены к ответственности. "Наш долг – привлечь к ответственности агрессора и всех виновных в пытках, убийствах и уничтожении в Украине", - сказал Г. Ландсбергис.
Обсуждая необходимость сбалансировать вклад Европы в трансатлантическую безопасность, министр подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону и инвестиций в оборонный потенциал. По словам Г. Ландсбергиса, Россия готовится к затяжному конфликту, поэтому передовая оборона НАТО и приверженность союзников защите каждого сантиметра территории еще более актуальны, отмечается в сообщении.
Министр иностранных дел также отметил, что по мере приближения саммита в Вильнюсе мы должны обсудить евроатлантические устремления Украины. "Сегодня самой надежной гарантией безопасности Украины является ее европейская и евроатлантическая интеграция", - сказал Г. Ландсбергис.
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