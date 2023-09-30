Глава МИД: завершаются служебные расследований действий двух литовских послов

"Скоро мы получим ответы. По крайней мере, одно расследование определенно подходит к концу", – заявил Г. Ландсбергис телекомпании LRT, добавив, что руководители государства должны узнать более подробную информацию об обвинениях против Э. Баярунаса в ближайшее время. В последнее время, как уже сообщал портал Delfi, поступали жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением.

"Заключения будут представлены руководителям государства: президенту и премьер-министру. В любом случае дальнейшие решения принимаются уже по согласованию между разными институтами, если заключения потребуют таких решений. А если они этого не потребуют, мы все равно готовы сообщить (о результатах главам государств)", – сказал Г. Ландсбергис.

Эйтвидас Баярунас, Дейвидас Матуленис