Глава МИД: завершаются служебные расследований действий двух литовских послов

"Скоро мы получим ответы. По крайней мере, одно расследование определенно подходит к концу", – заявил Г. Ландсбергис телекомпании LRT, добавив, что руководители государства должны узнать более подробную информацию об обвинениях против Э. Баярунаса в ближайшее время. В последнее время, как уже сообщал портал Delfi, поступали жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением.
"Заключения будут представлены руководителям государства: президенту и премьер-министру. В любом случае дальнейшие решения принимаются уже по согласованию между разными институтами, если заключения потребуют таких решений. А если они этого не потребуют, мы все равно готовы сообщить (о результатах главам государств)", – сказал Г. Ландсбергис.
Главный советник президента Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите заявила на этой неделе, что лидер страны не получил официальной информации от Министерства иностранных дел, которая позволила бы поставить под сомнение соответствие послов Дейвидаса Матулениса и Эйтвидаса Баярунаса продолжать исполнение своих обязанностей. По ее словам, складывается впечатление, что у самого министерства нет конкретных оснований не доверять дипломатам или критиковать их поведение.
Сомнения в том, могут ли дипломаты продолжить исполнять свои обязанности возникли после того, как новостной портал delfi.lt сообщил о том, что, по данным источников, в МИД поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э. Баярунаса.
А Д.Матуленис, как писал портал, мог не подчиниться мандату государственных институтов и ослабить переговорную позицию Литвы в преддверии саммита НАТО.
Хотя глава страны повторил, что доверяет дипломатам, МИД инициировал официальные действия в отношении послов Д.Матулениса и Э.Баярунаса. Кроме того, проводится аудит представительских средств посольства в Лондоне.