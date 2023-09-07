Глава МИД: за наши промедление и страхи расплачиваются украинцы

"Нам необходимо ускорить доставку военной помощи – истребителей, включая F16, средств ПВО и боеприпасов. Мы также должны помочь Украине защитить экспортные маршруты украинского зерна", - подчеркнул Г. Ландсбергис во время встречи министров Северных и Балтийских стран (NB8) в Латвии.
По словам главы литовской дипломатии, на саммите НАТО в Вильнюсе был достигнут консенсус о том, что Украина будет членом НАТО, но, по его словам, после ответа на вопрос "если", необходимо ответить и на вопрос "когда", поэтому нельзя замедлять темпы подготовки к предстоящему саммиту в Вашингтоне.
"Во время саммита НАТО в Вильнюсе нам удалось приблизить Украину к НАТО. Мы должны воспользоваться этой возможностью и, за некоторое время до Вашингтонского саммита, мы обязаны двигаться вперед на полной скорости. Что касается ЕС, то самая большая долгосрочная безопасность, которую мы можем обеспечить для Украины и для себя – это расширение ЕС – мы надеемся, что переговоры о вступлении с Украиной начнутся в конце этого года", - сказал министр на встрече.
Г. Ландсбергис также подчеркнул, что потребность в региональном сотрудничестве растет, особенно в сфере обороны и безопасности.
"Нам необходимо стратегически планировать и обеспечить, чтобы Украина смогла выиграть эту войну. Нынешние вызовы как по соседству с Северо-Балтийским регионом, так и в мире требуют целенаправленного ответа, который возможен только при сохранении единства и координации позиций и действий как на региональном, так и на международном уровне", - подчеркнул он.
6-7 сентября Г. Ландсбергис участвует в организованной в Латвии встрече министров иностранных дел Северобалтийской восьмерки (NB8).