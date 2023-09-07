Глава МИД: за наши промедление и страхи расплачиваются украинцы

По словам главы литовской дипломатии, на саммите НАТО в Вильнюсе был достигнут консенсус о том, что Украина будет членом НАТО, но, по его словам, после ответа на вопрос "если", необходимо ответить и на вопрос "когда", поэтому нельзя замедлять темпы подготовки к предстоящему саммиту в Вашингтоне.

"Во время саммита НАТО в Вильнюсе нам удалось приблизить Украину к НАТО. Мы должны воспользоваться этой возможностью и, за некоторое время до Вашингтонского саммита, мы обязаны двигаться вперед на полной скорости. Что касается ЕС, то самая большая долгосрочная безопасность, которую мы можем обеспечить для Украины и для себя – это расширение ЕС – мы надеемся, что переговоры о вступлении с Украиной начнутся в конце этого года", - сказал министр на встрече.