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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что "приятно удивлен" изменившейся позицией президента Гитанаса Науседы относительно кандидатуры бывшего министра обороны, дипломата Раймундаса Кароблиса на должность посла Литвы в Европейском союзе (ЕС).
Глава МИД: я приятно удивлен изменившейся позицией президента по Кароблису
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Невзирая на то, что обычной является практика согласования таких вопросов не через прессу, я тем не менее был приятно удивлен, прочитав, что президент передумал, и я рад тому", – говорится в переданном BNS представителем Г. Ландсбергиса его комментарии.

По его словам, сейчас нужно убедиться в том, что Р. Кароблис будет намерен уже третий раз стать кандидатом на эту позицию, согласовать кандидатуру с премьером, правительством и Комитетом Сейма по иностранным делам, а также провести это, как обычно – путем "тихих переговоров".

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"Если все это удастся сделать – мы бы просили президента одобрить эту кандидатуру. Жаль, что в силу непонятых мне причин мы потеряли немало времени", – говорит министр.

Немного ранее в среду президент заявил, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру Р. Кароблиса, утверждая, что так хочет "продемонстрировать поддержку и помощь в поисках подходящего кандидата".

Он мотивировал свой выбор тем, что "с последних выборов (...) уже прошел один год".

В начале этого года президент говорил, что и Р. Кароблису и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период "политического остывания", поэтому не видел возможности назначить их послами в Вашингтоне и Брюсселе.

У Литвы нет посла в ЕС с августа прошлого года, когда работу в этой должности завершила Йовита Нелюпшене. Поскольку президент и правительство не могут договориться о кандидатурах, сейчас представительство Литвы в ЕС временно возглавляет посол Симонас Шатунас.

Послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

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