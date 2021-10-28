Глава МИД: я приятно удивлен изменившейся позицией президента по Кароблису

"Невзирая на то, что обычной является практика согласования таких вопросов не через прессу, я тем не менее был приятно удивлен, прочитав, что президент передумал, и я рад тому", – говорится в переданном BNS представителем Г. Ландсбергиса его комментарии.
По его словам, сейчас нужно убедиться в том, что Р. Кароблис будет намерен уже третий раз стать кандидатом на эту позицию, согласовать кандидатуру с премьером, правительством и Комитетом Сейма по иностранным делам, а также провести это, как обычно – путем "тихих переговоров".
"Если все это удастся сделать – мы бы просили президента одобрить эту кандидатуру. Жаль, что в силу непонятых мне причин мы потеряли немало времени", – говорит министр.
Немного ранее в среду президент заявил, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру Р. Кароблиса, утверждая, что так хочет "продемонстрировать поддержку и помощь в поисках подходящего кандидата".
Он мотивировал свой выбор тем, что "с последних выборов (...) уже прошел один год".
В начале этого года президент говорил, что и Р. Кароблису и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период "политического остывания", поэтому не видел возможности назначить их послами в Вашингтоне и Брюсселе.
У Литвы нет посла в ЕС с августа прошлого года, когда работу в этой должности завершила Йовита Нелюпшене. Поскольку президент и правительство не могут договориться о кандидатурах, сейчас представительство Литвы в ЕС временно возглавляет посол Симонас Шатунас.
Послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
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