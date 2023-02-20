"Ровно год назад между Россией и Китаем был заключен договор о безграничном партнерстве и дружбе. На наш взгляд, это может включать и поставки оружия России. Но я надеюсь, что за год мы достаточно показали, что Запад способен оставаться единым и может продемонстрировать это единство через санкции и политическую изоляцию. И я надеюсь, что такие действия заставляют страны, которые хотят помочь России, задуматься о том, стоит ли за это того", - сказал журналистам в Брюсселе Г. Ландсбергис.

Однако если Китай решит поставлять оружие России, ЕС должен отреагировать санкциями, утверждает Г. Ландсбергис. По его словам, нельзя допустить создания такого союза для осуществления агрессии против государства-кандидата в ЕС.

"В таком случае мы должны подать очень сильный сигнал, что мы можем принять решения и договориться о санкциях, изоляции и других вещах. Мы не можем допустить, чтобы безграничное партнерство превратилось в союз против соседней страны, которая является кандидатом в Европейский союз. Было бы немыслимо, если бы у нас не было ответа", - заявил Г. Ландсбергис.