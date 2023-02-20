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Реагируя на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единство, продемонстрированное Европейским союзом (ЕС) в ответ на действия Москвы, должно стать причиной не помогать путинскому режиму. Но, по его словам, нельзя игнорировать существование соглашения о "безграничном партнерстве" между Россией и Китаем.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

"Ровно год назад между Россией и Китаем был заключен договор о безграничном партнерстве и дружбе. На наш взгляд, это может включать и поставки оружия России. Но я надеюсь, что за год мы достаточно показали, что Запад способен оставаться единым и может продемонстрировать это единство через санкции и политическую изоляцию. И я надеюсь, что такие действия заставляют страны, которые хотят помочь России, задуматься о том, стоит ли за это того", - сказал журналистам в Брюсселе Г. Ландсбергис.

Однако если Китай решит поставлять оружие России, ЕС должен отреагировать санкциями, утверждает Г. Ландсбергис. По его словам, нельзя допустить создания такого союза для осуществления агрессии против государства-кандидата в ЕС.

"В таком случае мы должны подать очень сильный сигнал, что мы можем принять решения и договориться о санкциях, изоляции и других вещах. Мы не можем допустить, чтобы безграничное партнерство превратилось в союз против соседней страны, которая является кандидатом в Европейский союз. Было бы немыслимо, если бы у нас не было ответа", - заявил Г. Ландсбергис.

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