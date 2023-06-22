Глава МИД: вопрос военной помощи Украине на уровне НАТО обсуждаться не будет

"За более чем год войны НАТО пока не пришло к общему согласию по вопросу поставок оружия Украине. Пришел (к согласию – ELTA) либо Евросоюз через Европейскую мирную программу, либо государства на уровне двухсторонних соглашений. Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть иные обязательства, но я пока их не вижу" – заявил глава литовской дипломатии журналистам в Сейме в четверг.
Поэтому, по его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной – четком политическом пути к членству в Альянсе.
"Одна из основных тем обсуждения — политический путь. Иными словами, какие политические обязательства НАТО может дать Украине. Пока много разговоров о единстве, но ясно одно – мнения расходятся", — посетовал он.
Как сообщалось ранее, в четверг канцлер Германии обратился к Парламенту и призвал лидеров стран НАТО, которые соберутся в Вильнюсе в июле, сделать упор на укреплении военного потенциала Украины.
"Правительство Украины само заявило, что ее членство в НАТО невозможно, пока Россия продолжает войну против Украины", — сказал депутатам О. Шольц.
"Поэтому я предлагаю, чтобы в Вильнюсе мы сосредоточились на том, что сейчас является абсолютным приоритетом — на военном потенциале Украины", — сказал канцлер.
О том, что Украина, скорее всего, не получит официального приглашения в Альянс, намекнул и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина станет членом Альянса, но вопрос ее официального приглашения в НАТО на Вильнюсском саммите обсуждаться не будет.