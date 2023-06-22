Глава МИД: вопрос военной помощи Украине на уровне НАТО обсуждаться не будет

"За более чем год войны НАТО пока не пришло к общему согласию по вопросу поставок оружия Украине. Пришел (к согласию – ELTA) либо Евросоюз через Европейскую мирную программу, либо государства на уровне двухсторонних соглашений. Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть иные обязательства, но я пока их не вижу" – заявил глава литовской дипломатии журналистам в Сейме в четверг.

Поэтому, по его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной – четком политическом пути к членству в Альянсе.