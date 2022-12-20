Глава МИД: война России против Украины меняет подход стран мира к геополитическим процессам

На встрече министры иностранных дел не только обсудили влияние войны России против Украины, необходимость энергетической и экономической диверсификации, но и подписали меморандум, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

"Война России против Украины меняет отношение стран всего мира к геополитическим процессам. Никогда еще Европа не была так единодушна в оценке внешних угроз. Стереотипы, продиктованные географией, рушатся, а чувство общности между Южной и Северной Европой укрепляется", - отметил министр Г. Ландсбергис, обобщая визит.

В ходе встречи руководители литовской и испанской дипломатии также отметили необходимость обеспечения ответственности руководства России за агрессию против Украины, а также подписали меморандум о проведении регулярных консультаций между двумя странами по различным внешнеполитическим вопросам.

"Подписанный меморандум открывает путь к еще более интенсивному общению с Испанией и дипломатическому сотрудничеству не только в рамках повесток Европейского союза и НАТО, но и в укреплении отношений между ЕС и Латинской Америкой", - сказал министр Ландсбергис, подписывая меморандум.

"Символично, что после саммита НАТО в Мадриде в следующем году он состоится в Вильнюсе. Выбор самого мощного оборонного альянса провести саммит в Литве является частью общей гарантии безопасности НАТО. Война в Украине побудила дебаты об ответственности международных организаций в обеспечении безопасности европейского континента и территориальной целостности стран. Варварские преступления России в Украине посылают четкий сигнал – Украина должна стать частью НАТО", - сказал Г. Ландсбергис.

Во время встречи с председателем Конгресса депутатов Меричель Батет Ламаньей министр поблагодарил Испанию за солидную поддержку Украины и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.