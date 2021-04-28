"Оцениваю спокойно, пожалуй, единственным комментарием может быть то, что, в отличие от тех людей, которых выбрала выслать Литва, литовские дипломаты не шпионили в России. В этом смысле ответ не симметричен, но такой он даже невозможен", – сказал в среду BNS Г. Лансдбергис, находящийся сейчас в Грузии.

Сегодня, в среду, в МИД России в Москве был вызван посол Литвы Эйтвидас Баярунас, ему была вручена нота о высылке работников литовского представительства - дипломата и государственного служащего.

В МИД РФ также были вызваны послы Эстонии, Латвии и Словакии.

Российский МИД утверждает, что кроме двух литовцев также высылают трех словаков и по одному латвийскому и эстонскому дипломату.

Из солидарности с Чехией Литва на минувшей неделе заявила о высылке двух работников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием. Высылка работников литовского посольства в Москве является ответными шагом Москвы на решение Вильнюса.

"Очень спокойно смотрим. Литва сделала то, что мы считали правильным", – сказал он.

Все же, Г. Ландсбергис сказал, что работа литовских дипломатов в России по этой причине может осложниться.

"Работа немного может осложниться, но мы ищем способы, как помочь представительству, как помочь этим людям, которые должны вернуться, я думаю, что мы все решим", – сказал министр.

Ранее в этом месяце правительство Чехии обвинило российскую военную разведку ГРУ в организации взрыва на оружейном складе на востоке страны в 2014 году и объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых назвало шпионами.

На прошлой неделе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек попросил партнеров страны по Евросоюзу и НАТО в знак солидарности с Прагой выслать российских дипломатов.

Вскоре соседка Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что тоже вышлют в общей сложности семь российских дипломатов, в понедельник их примеру последовала Румыния, предписавшая покинуть страны одному российскому дипломату.

Министр: находиться в таком списке "ненадёжных" не стыдно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вскоре будет опубликован официальный список недружественных России стран.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах воздействия на недружественные действия других стран". Этим документом, кроме прочего, ограничиваются возможности найма физических лиц на территории Российской Федерации дипломатическими представительствами других стран.

О планах публикации Москвой такого списка сообщила газета "Известия".

Издание отмечает, что оказаться в списке рискуют около десяти государств. По данным источника газеты, это могут быть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне вероятно внесение в него и Великобритании, Канады, Украины и Австралии.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва пока не получила информации о списке недружественных России стран.

"Оценивать сложно, поскольку официальной информации мы не получали. Ни официального заявления, ни официальных документов", – сказал министр.

Однако он сказал, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".

Россия заявила о создании такого списка после целого ряда высланных другими странами российских дипломатов в качестве солидарности с Чехией.