"Конкретное обязательство Германии по развертыванию немецкой боевой бригады для постоянного ротационного присутствия укрепит безопасность не только Литвы, но и всего региона", - отметил глава литовской дипломатии во время встречи с А. Бербок.

"Победа Украины вернет спокойствие и безопасность во все наши дома, и долг всех европейцев – сплотиться ради общей цели", - в ходе дискуссии о войне России против Украины министр Г. Ландсбергис подчеркнул важность всяческой помощи Украине.

На встрече также обсуждались опасности экономической и энергетической зависимости от авторитарных режимов, сотрудничество в оборонной промышленности и других сферах, а также преимущества диверсификации экономики.

"Автократические режимы следят за реакцией и действиями демократического мира. Специальный трибунал мог бы стать еще одной опорой миропорядка, основанного на правилах, а также сдерживающим фактором для других режимов с ревизионистскими целями", - отметил Г. Ландсбергис.

В ходе своего визита в Берлин министр также встретился с председателем Комитета по обороне Федерального парламента Германии (Бундестага) доктором Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, другими немецкими политиками, а также представителями основных институтов политической мысли Германии и Федерального союза немецкой промышленности (BDI).