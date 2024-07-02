Глава МИД Украины: Ландсбергис был бы подходящим еврокомиссаром

„Я читал, что Габриэлюс – один из кандидатов. Я его знаю – он принципиальный человек. Он не только литовец, но и наполовину украинец – я имею в виду, в политическом смысле. Но, самое главное, он европеец“, - сказал Д. Кулеба.
„Габриэлюс Ландсбергис — мой прямой коллега, поэтому я знаю его лучше, чем кого-либо другого. То, кого Литва решит делегировать, будет независимым решением, но мы надеемся, что такой человек получит сильный мандат“, - сказал он.
По словам Д. Кулебы, наиболее важными для Украины являются должности верховного представителя по внешней политике и развитию. Поэтому Киев также приветствует решение выдвинуть на один из этих постов премьер-министра Эстонии Кайю Каллас.
„Выдвижение премьер-министра Эстонии на пост верховного представителя свидетельствует о прорыве – особенно в контексте угроз, исходящих с востока. Я думаю, это показывает, что у Европы есть амбиции решительно противостоять этому вызову. На мой взгляд, три года назад было трудно представить, что представитель бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по внешней политике. То, что это происходит, свидетельствует об одном – Евросоюз не прячется, не пытается стать мягче по отношению к российской угрозе. Напротив, он готов к этому вызову твердо, мужественно, принципиально“, - сказал министр.
Правда, он признал, что после того, как премьер-министр Эстонии займет столь высокую должность, снижается вероятность того, что портфель комиссара по развитию достанется политику из того же региона.
„Думаю, что человеку из того же региона, наверное, будет сложнее получить должность комиссара по развитию. Но, повторюсь, сильное представительство, сильные портфели, достающиеся нашим ближайшим друзьям и соседям, будут больше, чем ожидалось“, - сказал Д. Кулеба.
Тем не менее министр иностранных дел Украины ожидает, что у представителя Литвы в ЕК будет весомый портфель, а также что во время работы в Брюсселе внимание будет уделяться и интересам Киева.
„У вас в Литве особенно сильные кандидаты. Поэтому мы надеемся, что независимо от того, какого представителя вы выдвинете, он получит хороший мандат в комиссии и будет работать ради Европы, уделяя при этом внимание интересам Украины и будущему членству Украины в Евросоюзе“, - заключил он.
Влиятельное издание Politico недавно назвало потенциальных кандидатов в новые члены ЕК, среди которых упоминается и министр иностранных дел Г. Ландсбергис. Отмечается, что он нацелен на портфель еврокомиссара, связанный с вопросами внешней политики. Однако представители как правящей партии, так и оппозиции сомневаются, что его кандидатура будет одобрена внутри страны.
Не скрывает сомнений и президент Г. Науседа, заявляя, что видит на эту должность лучших кандидатов, чем нынешний министр иностранных дел.
„Я вижу лучших кандидатов – особенно если учесть, что это будет не должность комиссара по внешней политике“, - сказал Г. Науседа телевидению LRT.
Партнеры по правящей коалиции высказывают критику по поводу того, что консерваторы до сих пор не назвали, кого они предложат в ЕК. По их мнению, Литва, не назвавшая кандидата, теряет переговорную позицию относительно портфелей ЕС. Этот вопрос планируется обсудить на заседании коалиционного совета.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также признает, что чем раньше Литва назовет своего кандидата в ЕК, тем больше шансов будет бороться за более важные портфели еврокомиссаров. Однако сам лидер консерваторов до сих пор не ответил, хотел бы он баллотироваться в ЕК. По его словам, решение о том, кого делегировать на должность еврокомиссара, должна принять премьер.
Кандидатуру еврокомиссара выдвигает правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.