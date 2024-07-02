Глава МИД Украины: Ландсбергис был бы подходящим еврокомиссаром

„Я читал, что Габриэлюс – один из кандидатов. Я его знаю – он принципиальный человек. Он не только литовец, но и наполовину украинец – я имею в виду, в политическом смысле. Но, самое главное, он европеец“, - сказал Д. Кулеба.

„Габриэлюс Ландсбергис — мой прямой коллега, поэтому я знаю его лучше, чем кого-либо другого. То, кого Литва решит делегировать, будет независимым решением, но мы надеемся, что такой человек получит сильный мандат“, - сказал он.

По словам Д. Кулебы, наиболее важными для Украины являются должности верховного представителя по внешней политике и развитию. Поэтому Киев также приветствует решение выдвинуть на один из этих постов премьер-министра Эстонии Кайю Каллас.