Глава МИД удивлен решением президента относительно посла : это – не вполне ответственно

"Президент, насколько мне известно, не ознакомился с информацией другой стороны. С теми 13 людьми, которые не только из Министерства иностранных дел, которые достаточно подробно изложили условия своей работы. Выслушав только одну сторону, ознакомившись только с одной частью истории, вернуть посла обратно к тем людям, которые каждый день вынуждены продолжать с ним работать, не вполне ответственно", – заявил журналистам Г. Ландсбергис перед заседанием правительства в четверг.
По его мнению, очень странным является и решение президента после встречи с Э. Баярунасом попросить посла продолжить дипломатическую работу в Лондоне.
"Политическая оценка будет очень простой. А теперь представьте себе ситуацию, в которой в адрес министра Ландсбергиса прозвучали бы обвинения 13 человек из трех учреждений в ненадлежащем обращении со своими сотрудниками. И тогда кто-нибудь сказал бы: пусть продолжает работать, потому что его работа специфическая. (...) Не думаю, что у меня была бы возможность уйти, не отвечать на ваши вопросы", – удивлялся Г. Ландсбергис.
"Есть четкие стандарты того, как руководители должны обращаться со своим подчиненным, как они должны общаться, какие ожидания на них возлагаются", – добавил министр.