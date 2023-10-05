Глава МИД удивлен решением президента относительно посла : это – не вполне ответственно

"Президент, насколько мне известно, не ознакомился с информацией другой стороны. С теми 13 людьми, которые не только из Министерства иностранных дел, которые достаточно подробно изложили условия своей работы. Выслушав только одну сторону, ознакомившись только с одной частью истории, вернуть посла обратно к тем людям, которые каждый день вынуждены продолжать с ним работать, не вполне ответственно", – заявил журналистам Г. Ландсбергис перед заседанием правительства в четверг.

По его мнению, очень странным является и решение президента после встречи с Э. Баярунасом попросить посла продолжить дипломатическую работу в Лондоне.