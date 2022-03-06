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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в правительстве рассказал об основных месседжах, которые обсуждались на важных встречах министров иностранных дел ЕС.
Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Два сообщения, глядя на которые мы видим, что они отличаются от предыдущих встреч, видим существенное изменение — руководство НАТО уже публично сообщает об изменении подхода к безопасности стран Балтии. Мы переходим от того, что мы называем стратегией сдерживания, к стратегии обороны", — сказал Г. Ландсбергис.

На вопрос, что конкретно это означает, министр Г. Ландсбергис заявил, что коренным изменением в оценке стало то, что до сих пор считалось, что для Литвы достаточно стратегии сдерживания.

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"Иными словами, агрессивный международный игрок не будет пытаться каким-либо образом проверить единство НАТО, потому что знает, что будет ответ. Если мы сейчас переходим от сдерживания к обороне, то время ответа сокращается", — пояснил глава МИД.

Он сказал, что согласовывается еще один новый пакет санкций в отношении России, "охватывающий как дополнительные имена, так и секторы".

"Не исключена возможность расширения списка банков, которые отключат от системы SWIFT", — сказал министр иностранных дел Ландсбергис.

Он не стал прогнозировать, когда может быть подготовлен новый пакет санкций.

"Не хочу делать необоснованных прогнозов, надеюсь, решения будут быстрыми, но процесс согласования требует времени. Наиболее очевидные цели мы уже санкционировали, поэтому теперь обсуждение каждой новой становится сложнее", — сказал он.

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