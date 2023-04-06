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В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Г. Каволи, сообщается в пресс-релизе.
Глава МИД: Россия представляет собой долгосрочную угрозу не только для Литвы, но и для НАТО в целом
© DELFI / Andrius Ufartas

"По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе мы вместе с генералом обсудили тот факт, что Россия остается долгосрочной угрозой не только для Литвы, но и для всего альянса", - сказал после встречи глава литовской дипломатии.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации достигнутых в Мадриде договоренностей и действия, необходимые для усиления обороны и сдерживания восточного фланга НАТО.

ELTA напоминает, что Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Г. Каволи через дислоцированный в Монсе (Бельгия) штаб Главного командования союзных сил возглавляет все операции и учения стратегического уровня НАТО в Европе и определяет военно-стратегическое направление для подчиненных командиров в соответствии со структурой управления НАТО. Также, будучи командующим силами США в Европе, он отвечает за готовность этих сил к военным миссиями и учениям широкого спектра совместно с союзниками и партнерами в Европе для защиты национальных интересов США и поддержки интересов Европы.

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