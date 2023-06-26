Глава МИД: Россия – непрогнозируемая и опасная соседка

"Нам на протяжении нескольких десятков лет твердили, что с Россией можно вести диалог, затем — что можно предугадать ее действия. Но мы всегда говорили, что Россия непредсказуема, и это самая большая проблема. Наши союзники также заявляли, что России нужно время для объединения своих вооруженных сил для проведения опасных действий на границах НАТО.

Но теперь мы видим, как быстро все может произойти – боевой единице потребовалось полдня, чтобы оказаться в 200 км от Москвы. А теперь подумайте, как легко они могли бы пересечь Беларусь", — сказал Г. Ландсбергис в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По словам министра, на сегодняшний день исключительно важно разработать конкретные планы обороны и укрепить восточные страны-члены НАТО, граничащие с Россией и Беларусью.