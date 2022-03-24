aA
Российских и белорусских работников, переезжающих в Литву из-за вторжения России в Украину, в Литве ждут, но к ним относятся с осторожностью, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД: российских и белорусских работников в Литве ждут, но относятся с осторожностью
© DELFI / Orestas Gurevičius

По его словам, после упрощения требований к переезду российских и белорусских компаний и приезда большего количества сотрудников в Литву, компании будут платить налоги в Литве, а деньги в дальнейшем пойдут на военную и другую помощь Украине.

"Многие из них приезжают, они из международных компаний, которые имеют либо центральные офисы, либо один из филиалов в Литве. Они просто объединяют свои офисы и продолжают работать. Они будут платить налоги Литве, наша страна помогает Украине за счет этих налогов", — заявил министр журналистам в Сейме в четверг.

Статьи по теме:
Работникам компаний из России и Беларуси теперь станет проще переехать в Литву  (3)

"Я думаю, что здесь очень простая, даже практическая выгода, когда мы выводим деньги из России и передаем их украинцам в виде вооружения или гуманитарной помощи", — сказал он.

По словам Ландсбергиса, Литва готова принять этих людей и оценила "потенциальные риски", если дверь в страну будет открыта для всех российских граждан, поэтому к их приглашению относятся с определенной осторожностью.

По его словам, их взгляды будут важны при приеме на работу, а в случае с общественными деятелями будет учитываться их декларированное неодобрение войны.

По приказу министра внутренних дел Агне Билотайте в среду вступила в силу процедура, которая упрощает для российских и белорусских компаний, учредившим компании одной группы, перевод сотрудников и членов их семей в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала...

Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок (2)

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...