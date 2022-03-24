Глава МИД: российских и белорусских работников в Литве ждут, но относятся с осторожностью

По его словам, после упрощения требований к переезду российских и белорусских компаний и приезда большего количества сотрудников в Литву, компании будут платить налоги в Литве, а деньги в дальнейшем пойдут на военную и другую помощь Украине.
"Многие из них приезжают, они из международных компаний, которые имеют либо центральные офисы, либо один из филиалов в Литве. Они просто объединяют свои офисы и продолжают работать. Они будут платить налоги Литве, наша страна помогает Украине за счет этих налогов", — заявил министр журналистам в Сейме в четверг.
"Я думаю, что здесь очень простая, даже практическая выгода, когда мы выводим деньги из России и передаем их украинцам в виде вооружения или гуманитарной помощи", — сказал он.
По словам Ландсбергиса, Литва готова принять этих людей и оценила "потенциальные риски", если дверь в страну будет открыта для всех российских граждан, поэтому к их приглашению относятся с определенной осторожностью.
По его словам, их взгляды будут важны при приеме на работу, а в случае с общественными деятелями будет учитываться их декларированное неодобрение войны.
По приказу министра внутренних дел Агне Билотайте в среду вступила в силу процедура, которая упрощает для российских и белорусских компаний, учредившим компании одной группы, перевод сотрудников и членов их семей в Литву.
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