Глава МИД призвал Египет открыть посольство в Литве

"Я призвал министра (Самеха Шукри) рассмотреть возможность открытия посольства Египта в Вильнюсе – тем самым еще больше укрепив отношения между странами", – заявил Г. Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта, состоявшейся в четверг в Каире.

На фоне региональной напряженности после атак террористической группировки "Хамас" на Израиль в среду и четверг министр иностранных дел Г. Ландсбергис посетил Египет.