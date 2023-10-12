Глава МИД призвал Египет открыть посольство в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Egipto piramidės
Egipto piramidės
ФОТО: Shutterstock

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с официальным визитом в Каире, призвал Египет рассмотреть возможность открытия представительства страны в Литве.

"Я призвал министра (Самеха Шукри) рассмотреть возможность открытия посольства Египта в Вильнюсе – тем самым еще больше укрепив отношения между странами", – заявил Г. Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта, состоявшейся в четверг в Каире.

На фоне региональной напряженности после атак террористической группировки "Хамас" на Израиль в среду и четверг министр иностранных дел Г. Ландсбергис посетил Египет.

Как информирует Министерство иностранных дел, в ходе визита Г. Ландсбергис встретился с министром иностранных дел Египта С. Шукри и другими высокопоставленными египетскими чиновниками. Также с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулем Гейтом.

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