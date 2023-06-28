Глава МИД: появление вагнеровцев в Беларуси однозначно изменит ситуацию с безопасностью Литвы

"Появление одного человека — Пригожина — в Беларуси не влияет на ситуацию с безопасностью. На ситуацию повлияет появление его армии. Это однозначно изменило бы нашу ситуацию с безопасностью", —заявил Г. Ландсбергис журналистам в среду перед заседанием правительства.

На сегодняшний день, по словам министра, нет достоверной информации о том, что возглавляемая Евгением Пригожиным группа перебралась в Беларусь. Однако, продолжил он, такую ​​вероятность исключать нельзя. "Есть такая вероятность, что бойцы "Вагнера" и база "Вагнера", где они будут тренироваться и возможно готовиться к операциям, появится рядом с Литвой, у границы с НАТО. Это изменило бы нашу ситуацию с безопасностью", – подчеркнул Г. Ландсбергис.

В любом случае, отметил он, опасность для Литвы представляет сама неопределенность ситуации в России.