Глава МИД: появление вагнеровцев в Беларуси однозначно изменит ситуацию с безопасностью Литвы

"Появление одного человека — Пригожина — в Беларуси не влияет на ситуацию с безопасностью. На ситуацию повлияет появление его армии. Это однозначно изменило бы нашу ситуацию с безопасностью", —заявил Г. Ландсбергис журналистам в среду перед заседанием правительства.
На сегодняшний день, по словам министра, нет достоверной информации о том, что возглавляемая Евгением Пригожиным группа перебралась в Беларусь. Однако, продолжил он, такую вероятность исключать нельзя. "Есть такая вероятность, что бойцы "Вагнера" и база "Вагнера", где они будут тренироваться и возможно готовиться к операциям, появится рядом с Литвой, у границы с НАТО. Это изменило бы нашу ситуацию с безопасностью", – подчеркнул Г. Ландсбергис.
В любом случае, отметил он, опасность для Литвы представляет сама неопределенность ситуации в России.
"Я думаю, что самая большая опасность исходит от того, что Россия ясно показала, что она –непредсказуемое государство, не контролирующее свои вооруженные силы. Наибольшая опасность, после этих выходных, исходит от фактора непредсказуемости", – сказал министр.
Г. Ландсбергис не исключил вероятность того, что возникшие в России волнения могли послужить стимулом для Германии в вопросе размещения военной бригады в Литве.
"Как мы видели из открытых источников, возможно, это способствовало принятию Германией решения (о размещении бригады — ELTA), которое мы услышали в Литве. Не сомневаюсь, что это может повлиять на обсуждения во время саммита НАТО", – сказал министр.
В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Литву заявил, что Берлин готов разместить в Литве бригаду немецких военнослужащих на постоянной основе.