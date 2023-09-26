Глава МИД пока еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах: у меня еще есть время подумать

"Пока я не получил запроса от секретариата партии с просьбой подтвердить, буду ли я участвовать, поэтому у меня еще есть время подумать", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.
"Но, со временем, я буду думать все более интенсивно", – добавил он.
В воскресенье отделения Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) завершили выдвижение потенциальных кандидатов для участия в выборах президента и Европейский парламент (ЕП). Кандидатов выдвинули 70 отделений партии консерваторов.
Оставить комментарий Читать комментарии