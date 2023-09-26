Глава МИД пока еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах: у меня еще есть время подумать

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис пока еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах. Однако политик говорит, что по мере приближения выборов он будет думать о своей кандидатуре "более интенсивно".

"Пока я не получил запроса от секретариата партии с просьбой подтвердить, буду ли я участвовать, поэтому у меня еще есть время подумать", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.

"Но, со временем, я буду думать все более интенсивно", – добавил он.
В воскресенье отделения Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) завершили выдвижение потенциальных кандидатов для участия в выборах президента и Европейский парламент (ЕП). Кандидатов выдвинули 70 отделений партии консерваторов.

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