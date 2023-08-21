21 августа 2023 г. 16:20

Глава МИД подписал заявление Адоменаса об отставке с должности вице-министра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник подписал заявление вице-министра Мантаса Адоменаса об отставке. Это подтвердила пресс-секретарь министра Паулина Левицките.

По словам представителя министерства, понедельник – последний рабочий день Адоменаса на посту вице-министра иностранных дел.

Напомним, что пару недель назад вице-министр иностранных дел Адоменас объявил об уходе в отставку. Политик признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в связи с чем принял решение покинуть свой пост.

Министр иностранных дел Ландсбергис заявил, что несмотря на отсутствие нареканий по поводу качества работы вице-министра, он тем одобряет решение об отставке.

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