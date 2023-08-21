Глава МИД подписал заявление Адоменаса об отставке с должности вице-министра

По словам представителя министерства, понедельник – последний рабочий день Адоменаса на посту вице-министра иностранных дел.

Напомним, что пару недель назад вице-министр иностранных дел Адоменас объявил об уходе в отставку. Политик признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в связи с чем принял решение покинуть свой пост.