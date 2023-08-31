Глава МИД: победа Путина означала бы катастрофу для Европы

"Нам следует отказаться от фразы о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я думаю, этого уже недостаточно. Мы должны быть открытыми и ответить, какова наша цель в Украине. Мы должны быть очень конкретными. Мы должны быть с Украиной до победы Украины. Если мы не можем этого сказать, значит, мы думаем и о других вариантах", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в четверг перед началом неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) в Испании.

"Единственный другой вариант – это победа Путина", - подчеркнул он.

По словам главы дипломатии страны, такой сценарий будет означать катастрофические последствия не только для Литвы и других восточноевропейских государств, но и для всего мирового порядка.