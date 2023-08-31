Глава МИД: победа Путина означала бы катастрофу для Европы

"Нам следует отказаться от фразы о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я думаю, этого уже недостаточно. Мы должны быть открытыми и ответить, какова наша цель в Украине. Мы должны быть очень конкретными. Мы должны быть с Украиной до победы Украины. Если мы не можем этого сказать, значит, мы думаем и о других вариантах", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в четверг перед началом неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) в Испании.
"Единственный другой вариант – это победа Путина", - подчеркнул он.
По словам главы дипломатии страны, такой сценарий будет означать катастрофические последствия не только для Литвы и других восточноевропейских государств, но и для всего мирового порядка.
"Я думаю, никто не хочет увидеть, как побеждает Путин. Победа Путина означает катастрофу для Европы. Не только для моей страны, но и для других государств на восточном фланге, Черного моря, которое в принципе станет морем, контролируемым Россией. Если мы будем ожидать, что разорванные договоренности будут лишь последствием войны – это будет новая реальность для всего мира. Мы должны быть конкретными, мы должны планировать победу Украины и дать Украине то, что ей нужно для достижения победы", - призвал он.
Г. Ландсбергис находится с визитом в Испании, где участвует в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.
Как сообщает МИД, в ходе двухдневной встречи будет обсуждаться агрессия России против Украины, а также ситуация в Нигере и регионе Сахеля.