Глава МИД ответил Марии Захаровой: ожидаем трибунала для руководства Кремля

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Г. Ландсбергиса в России", – сказал глава МИД Литвы в комментарии, направленном агентству ELTA.

ELTA напоминает, что представитель МИД России М. Захарова на пресс-конференции возмутилась тем, что Г. Ландсбергис якобы не раз высказывал "экстремистские идеи" в отношении России. Поэтому, по ее словам, литовскому министру в России грозит уголовная ответственность.