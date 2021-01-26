Это первая встреча Г. Ландсбергиса и Й. Столтенберга с тех пор, как Г. Ландсбергис возглавил МИД Литвы.
Как сообщило министерство, на встрече Г. Ландсбергис акцентировал, что НАТО является незаменимым гарантом безопасности Балтийского региона и евроатлантического пространства. Атмосфера безопасности в Балтийском регионе остается динамичной и количество вызовов в ней не сокращается, поэтому необходимо продолжать реализацию мер сдерживания и обороны, оговоренных с союзниками, укреплять альянс на восточном фланге.
Министр также подтвердил, что Литва будет соблюдать обязательства по повышению безопасности и обороны страны, а также вносить дальнейший вклад в международную безопасность.
"Важно, чтобы во время кризиса с COVID-19 как НАТО, так и союзники сохраняли должное внимание к вопросам безопасности и обороны. Литва, будучи надежным союзником, остается верной оговоренному принципу справедливого разделения бремени, и, продолжая укрепление национальной безопасности и обороны, будет и далее вносить вклад в миссии НАТО и в прочие международные операции", – сказал Г. Ландсбергис.
Он подчеркнул, что прочие трансатлантические связи являются необходимым условиям для прочности альянса, а Литва будет прилагать все усилия для того, чтобы эти связи развивались.
В Литве с 2017 года дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии. Представители литовских властей в последнее время просят союзников укрепить воздушную оборону региона и обеспечить более быструю дислокацию сил на случай кризиса.
В Брюсселе Г. Ландсбергис также встретился с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем и обсудил тенденции военных угроз в Балтийском регионе.
Министр подчеркнул, что с учетом уязвимости Балтийского региона необходим больший прогресс в реализации решений, которые были достигнуты на встречах руководителей государств НАТО, связанных с укреплением сил и воздушной обороной.
После встреч в штаб-квартире НАТО министр отравится в Париж, где в рамках двухдневного рабочего визита примет участие в первой встрече формата 3+1 (глав МИД стран Балтии и Франции), откроет удаленную дискуссию об отношениях ЕС с Беларусью, встретится с главами ЮНЕСКО и Международной организации экономического сотрудничества, посетит Парижский мемориал жертвам холокоста.
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