Глава МИД о Жемайтайтисе: в литовской политике не должно быть места антисемитизму

"Считаю необходимым четко заявить, что таким заявлениям и антисемитизму нет места в литовской политике", – сказал в четверг Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.

Поэтому политик приветствует решение Генеральной прокуратуры о возбуждении досудебного расследования по фактам публикации Р. Жемайтайтиса в социальных сетях. Г. Ландсбергис не исключает, что после расследования вопрос о действиях парламентария может вернуться в Сейм.

"Поэтому приветствую начатое прокуратурой расследование и надеюсь, что в скором времени будут представлены заключения и появится возможность принять соответствующие решения в Сейме. Не хочу забегать наперед – прокуратура должна делать свои шаги. Но общественности и нашим зарубежным партнерам надо сказать, что это совершенно неприемлемо, никоим образом не оправдывается и таким явлениям в Литве нет места", – повторил он.

Глава дипломатии страны отметил, что не только недавние, но и предыдущие заявления Р. Жемайтайтиса о евреях наносят ущерб международному имиджу Литвы. Однако, подчеркнул он, партнеры и союзники понимают, что это всего лишь позиция одного политика. Поэтому, продолжил он, позиция Вильнюса не вызывает сомнений.

"И новые, и неновые (заявления — ELTA) вредят всегда",

"Я рад, что общая позиция и отношение Литвы не вызывают сомнений. Это не относится к позиции Литвы. Это – действия одного политика, добивающегося внимания любой ценой. Вот как это расценивается. И это вызывает категорическое осуждение", – заключил он.

ELTA напоминает, что член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.