"Хочу обратить внимание, что, тем не менее, в речи и публичном общении акцент делался на оружии. Это также делалось путем тщательного обдумывания основного сообщения. И сегодня главный посыл – выиграть войну, а войну невозможно выиграть без оружия", - в четверг в Сейме журналистам сказал глава литовской дипломатии.

Министр подчеркивает, что выбор В. Зеленского поехать именно в Вашингтон – символичен – президент Украины четко показывает, откуда Киев получает наибольшую поддержку.

"Исторический визит, наверное, наиболее обобщающий исторический год. Впервые с начала войны президент Украины решил выехать, потому что, видимо, для него это достаточно безопасно. И он выбрал отправиться в Вашингтон. Это очень значимый символ, который указывает на то, откуда идет самая большая поддержка, самая большая помощь, которая требуется сегодня", - сказал Г. Ландсбергис.

Министр отмечает, что одна из важнейших целей, достигнутых в ходе визита, является поддержка Конгресса США и обещание президента Джо Байдена выделить почти 1,8 млрд. долларов США военной помощи и впервые системы противоракетной обороны Patriot.

"Это свидетельствует о том, что США вместе с Украиной берут на себя ответственность за победу. Мы этого не видели, как и самой войны. Но и вовлечения США в архитектуру европейской безопасности мы не видели после Второй мировой войны", - сказал Г. Ландсбергис.

"Я не удивлюсь, что после победы Украины в этой войне рядом с украинскими флагами в Украине будет много флагов США", - добавил он.

Министр считает, что обещанная поддержка США должна подтолкнуть другие страны к ускорению поставок оружия. Глава литовской дипломатии обращает внимание, что большинство государств, поставляющих оружие, опасаются, что отправленное оружие будет воспринято Россией как эскалация. И все же, надеется министр, системы противоракетной обороны Patriot покажут, что дополнительное оружие – это не эскалация.

"Всегда есть попытка уравнять чашу весов, и действия США показывают, что Patriot – это не эскалация. Я ожидаю, что, возможно, это побудит другие страны оценить или переоценить, какое дополнительное вооружение они могут отправить в Украину, а больше всего нужны танки", - сказал он.

Также министр не исключает, что на очных встречах В. Зеленский и Дж. Байден обсуждали вступление Украины в НАТО.

"Мы не знаем, что обсуждалось внутри. Подробности, вероятно, станут известны позже. Не исключаю, что обсуждалось и членство в НАТО", - сказал он.

В. Зеленский впервые с начала широкомасштабной агрессии России выехал из Украины и находится с визитом в США.