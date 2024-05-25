2024.05.25 13:30

Глава МИД о программе председательства Литвы в СЕ: в приоритете – поддержка Украины и ответственность России

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius landsbergis
Gabrielius landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

24 мая министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис представил Комитету министров Совета Европы приоритеты председательства Литвы.

Министр, как председатель КМ СЕ, подчеркнул, что главным приоритетом председательства Литвы является всесторонняя поддержка обороняющейся Украины, а также обеспечение ответственности России и ее пособников за международные преступления.

Совет Европы уже предпринял важные шаги в этом направлении: создан Реестр ущерба, расширения числа членов которого Литва будет добиваться, также продолжится разработка комплексного компенсационного механизма для возмещения ущерба от российской военной агрессии.

"Мы по-прежнему требуем благополучного возвращения украинских детей, которые были похищены, депортированы и незаконно усыновлены в России в ходе реализации преступной цели по изменению их национальной и культурной идентичности, что равносильно геноциду", – подчеркнул председатель МК СЕ Ландсбергис.

Литва также обеспечит продолжение повестки дня Совета Европы, который в этом году отмечает свое 75-летие – выполнение решений Рейкьявикского саммита, выполнение решений Европейского суда по правам человека, внимание к новым проблемы, включая право человека на чистую и здоровую окружающую среду, а также вопросы искусственного интеллекта и прав человека.

Министр выразил удовлетворение подписанием первой конвенции по искусственному интеллекту и правам человека, которое состоится в сентябре этого года в Вильнюсе.

Литва председательствует в Комитете министров Совета Европы с 17 мая 2024 г. до 13 ноября 2024 г. Это второе председательство Литвы, первый раз она возглавляла КМ СЕ в 2001-2002 гг.

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