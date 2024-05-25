Глава МИД о программе председательства Литвы в СЕ: в приоритете – поддержка Украины и ответственность России

Министр, как председатель КМ СЕ, подчеркнул, что главным приоритетом председательства Литвы является всесторонняя поддержка обороняющейся Украины, а также обеспечение ответственности России и ее пособников за международные преступления.
Совет Европы уже предпринял важные шаги в этом направлении: создан Реестр ущерба, расширения числа членов которого Литва будет добиваться, также продолжится разработка комплексного компенсационного механизма для возмещения ущерба от российской военной агрессии.
"Мы по-прежнему требуем благополучного возвращения украинских детей, которые были похищены, депортированы и незаконно усыновлены в России в ходе реализации преступной цели по изменению их национальной и культурной идентичности, что равносильно геноциду", – подчеркнул председатель МК СЕ Ландсбергис.
Литва также обеспечит продолжение повестки дня Совета Европы, который в этом году отмечает свое 75-летие – выполнение решений Рейкьявикского саммита, выполнение решений Европейского суда по правам человека, внимание к новым проблемы, включая право человека на чистую и здоровую окружающую среду, а также вопросы искусственного интеллекта и прав человека.
Министр выразил удовлетворение подписанием первой конвенции по искусственному интеллекту и правам человека, которое состоится в сентябре этого года в Вильнюсе.
Литва председательствует в Комитете министров Совета Европы с 17 мая 2024 г. до 13 ноября 2024 г. Это второе председательство Литвы, первый раз она возглавляла КМ СЕ в 2001-2002 гг.