Глава МИД о призывах переговоров с Путиным: оставлять Россию не проигравшей – токсично

По словам главы литовской дипломатии, предложения Кремлю подключиться к переговорам ведут к призывам закончить войну не победой Украины.

"Тактика оставить Россию не проигравшей и готовой к будущему партнерству – токсична.

Это приводит к призывам к прекращению войны путем переговоров, а не к ее завершению победой Украины. Некоторые даже предлагают признать часть украинских территорий в качестве подарка для оккупантов", - на своей странице в Twitter написал Г. Ландсбергис.



"Международный порядок, основанный на правилах, так не работает. Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей", - добавил министр.

Политик подчеркивает, что нормализация действий России в любом случае неправильна.

"Во-первых, Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Украине для этого нужна вся наша помощь. Все оружие, вся помощь, которую мы можем дать. В противном случае Россия будет продолжать попытки переизобретать континент в соответствии со своим империалистическим видением мира", - отметил Г. Ландсбергис.

Министр не исключает, что некоторые международные организации в будущем придется изменить, а некоторые из них, по его словам, могут даже исчезнуть. Поэтому, убеждает Г. Ландсбергис, после усвоения уроков необходимо создать новую систему.

ELTA напоминает, что президент США Джо Байден недавно заявил, что якобы готов к разговору с В. Путиным, если он заинтересован в прекращении войны. Россия ответила, что Запад должен признать объявленную Москвой аннексию четырех областей Украины.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье еще раз заявил, что намерен "в ближайшее время" еще раз поговорить с В. Путиным на тему гражданской атомной энергетики. В последний раз Э. Макрон разговаривал с президентом России в середине сентября.