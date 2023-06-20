20 июня 2023 г. 16:02

Глава МИД о приезде Зеленского на саммит НАТО: его визит очень важен

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На фоне усиливающихся разговором в публичном пространстве о том, что во время Вильнюсского саммита НАТО Украине не будет предложено ничего конкретного относительно ее членства в Альянсе и поэтому визит Владимира Зеленского в Литву не состоится, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркивает, что необходимо сделать все, чтобы это событие стало историческим благодаря достижениям, а не из-за упущенных возможностей. Политик также подчеркивает важность визита В. Зеленского в Вильнюс.

"Есть те, кто говорит, что саммит в любом случае будет историческим. Вопрос лишь в том, станет ли он историческим благодаря достижениям или историческим из-за упущенных возможностей. И есть ли такая возможность – она ​​действительно есть", – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

"И мне очень хочется верить, что эти несколько оставшихся недель позволят нам как Альянсу заполнить эти пробелы и приблизиться к более историческому саммиту в Вильнюсе, который позволит нам воспользоваться возможностями и добиться большего", — добавил он.
Министр иностранных дел надеется, что В. Зеленский приедет в Литву.
"(Визит В. Зеленского – ELTA) очень важен. И я надеюсь, что он примет участие", — сказал Г. Ландсбергис.

По словам политика, Литва делает все возможное, чтобы помочь Украине добиться членства в НАТО.

"У нас есть политическая позиция, мы ее отстаиваем. Мы помогаем Украине всеми возможными способами и силами", – подчеркнул Г. Ландсбергис.
ELTA напоминает, что в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса, но вопрос официального приглашения Украины в НАТО на Вильнюсском саммите НАТО обсуждаться не будет.

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