Глава МИД о приезде Зеленского на саммит НАТО: его визит очень важен

"Есть те, кто говорит, что саммит в любом случае будет историческим. Вопрос лишь в том, станет ли он историческим благодаря достижениям или историческим из-за упущенных возможностей. И есть ли такая возможность – она ​​действительно есть", – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

"И мне очень хочется верить, что эти несколько оставшихся недель позволят нам как Альянсу заполнить эти пробелы и приблизиться к более историческому саммиту в Вильнюсе, который позволит нам воспользоваться возможностями и добиться большего", — добавил он.

Министр иностранных дел надеется, что В. Зеленский приедет в Литву.

"(Визит В. Зеленского – ELTA) очень важен. И я надеюсь, что он примет участие", — сказал Г. Ландсбергис.

По словам политика, Литва делает все возможное, чтобы помочь Украине добиться членства в НАТО.