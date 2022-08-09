"Пока я рассматриваю это как теоретическую политическую дискуссию, потому что не знаю, как это было бы реализовано на практике. Вопросов очень много", - в интервью Эльте сказал Г. Ландсбергис.
Министр согласен с офисом президента по поводу того, что Литва достаточно хорошо защитила свои стратегические секторы от влияния России.
"У нас создана действительно хорошая база, и это справедливое замечание. Нашим примером, по правде говоря, интересуются даже другие государства, стремящиеся сейчас защититься от влияния недружественных, враждебных государств на бизнес и стратегические секторы. Литва здесь действительно продвинулась и создала хорошие прецеденты", - подчеркнул он.
По словам Г. Ландсбергиса, полностью разорвать связи с Россией Литве было бы очень сложно.
"Мы должны понимать, что есть дипломатические отношения и международные обязательства, которые связаны не только с Россией. Например, трехсторонние, скажем, между Россией и Европой, как транзит пассажиров и другие вопросы", - подчеркнул он.
Поэтому министр считает, что дискуссия в Сейме о прекращении деловых связей с Россией может быть, но политик сомневается, что инициатива будет одобрена в том объеме, который сейчас предлагается.
"Поэтому я говорю, что как теоретическая дискуссия, она имеет место – у Сейма есть право обсуждать все. Может быть, будут найдены какие-то решения, необязательно в том объеме, который предлагается, может быть, в каком-либо меньшем объеме, который был бы реализован на практике и повысил бы безопасность Литвы", - подчеркнул он.
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