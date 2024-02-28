Глава МИД о предложении Макрона по размещению войск в Украине: инициатива заслуживает внимания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Пока западные страны ищут способы дальнейшей помощи Украине, воюющей против России, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что стоит задуматься над предложением президента Франции Эммануэля Макрона по рассмотрению возможности размещения союзниками сухопутных войск в Украине.

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – сообщил во вторник в соцсети Х Ландсбергис.

Напомним, что в понедельник по пути на встречу европейских лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо упомянул, что некоторые западные страны готовы отправить своих военных в Украину. Однако политик не назвал конкретные страны, но предупредил, что это может увеличить риск эскалации конфликта.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает размещения французских сухопутных войск в Украине. По его словам, нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить, чтобы гарантировать, что России не удастся одержать победу в Украине.

Однако во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.

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