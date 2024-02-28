Глава МИД о предложении Макрона по размещению войск в Украине: инициатива заслуживает внимания

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – сообщил во вторник в соцсети Х Ландсбергис.

Напомним, что в понедельник по пути на встречу европейских лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо упомянул, что некоторые западные страны готовы отправить своих военных в Украину. Однако политик не назвал конкретные страны, но предупредил, что это может увеличить риск эскалации конфликта.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает размещения французских сухопутных войск в Украине. По его словам, нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить, чтобы гарантировать, что России не удастся одержать победу в Украине.