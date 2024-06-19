Глава МИД о портфеле еврокомиссара для Литвы: есть такая карта — чем раньше там окажешься, тем лучше

Однако сам лидер консерваторов по-прежнему воздерживается от прямого ответа на вопрос, хотел бы он баллотироваться в ЕК, или нет. По его словам, решение о кандидатуре на должность еврокомиссара должна принять премьер-министр.
„Это не мое решение, и желания тоже не мои. У Литвы есть возможность занять посты, отвечающие нашим интересам. Это все, что я могу сказать. На это указывают люди, которые будут принимать эти решения или у которых есть возможность их принимать“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.
Тем не менее, министр подчеркивает, что чем раньше у Литвы будет свой кандидат, тем больше будет шансов получить желаемый портфель в ЕК.
„Если бы мы не медлили и этот бы вопрос решался – да (вероятность была бы выше – ELTA).
Потому что переговоры уже начались. Они не публичные, это скорее согласование, это представление позиций, оценка личностей, что опять же является важным аспектом – потому что как правило за личностью и политической партией закрепляются определенные портфели. Потому что они согласовываются и географически, и по гендерному признаку, и по компетенциям“, – подчеркнул политик.
„Есть такая карта — чем раньше там окажешься, тем лучше. Это факт, потому что, придя на переговоры в конце, понятно, что если все согласовано, то остается только то, что остается“, – подчеркнул он.
Лидер консерваторов считает, что у Литвы нет своего кандидата и из-за недавно состоявшегося предвыборного марафона. Как уверяет Г. Ландсбергис, он не может точно сказать, когда премьер-министр решит выдвинуть своего кандидата.
„Что касается премьер-министра, мы только что вышли из предвыборного периода. Практически, только на неделе.
Понятно, что сама премьер-министр, участвовавшая в процессах как политик, действительно видит эту картину и сама выбирает время, когда предпримет такие шаги. Когда именно она это сделает, я не могу за нее комментировать. Это уже ее решение, как она видит эту дискуссию в дальнейшем“, – сказал он.
Однако министр подчеркивает, что Литва точно не будет одной из последних, кто присоединится к процессу распределения портфелей в ЕК.
„Три государства из 27 объявили об этом, так что мы, конечно, не одни из последних. Поэтому, пытаясь быть беспристрастным наблюдателем, не думаю, что будильник для нас уже сейчас звенит. (...) Это больше основано на здравом смысле: чем раньше, тем лучше“, – подчеркнул лидер консерваторов.