Глава МИД о нападении на Волкова: лица, получившие убежище в Литве, – потенциальная мишень для России

"Я думаю, что то, что сказал ДГБ, – очень важная информация. И это явный признак того, что и Литва, и те, кто проживает в Литве и нашел убежище, являются потенциальной мишенью. И мы должны приспособиться к этой новой реальности, что она является таковой", – заявил в четверг журналистам в Сейме Ландсбергис.

Министр не скрывает, что он связывает нападение на Волкова с начинающимися в пятницу президентскими выборами в России.

"Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности", – сказал он.

Ландсбергис уверяет, что литовские ведомства очень ответственно готовятся к возможным провокациям со стороны Кремля.