Глава МИД о нападении на Волкова: лица, получившие убежище в Литве, – потенциальная мишень для России

"Я думаю, что то, что сказал ДГБ, – очень важная информация. И это явный признак того, что и Литва, и те, кто проживает в Литве и нашел убежище, являются потенциальной мишенью. И мы должны приспособиться к этой новой реальности, что она является таковой", – заявил в четверг журналистам в Сейме Ландсбергис.
Министр не скрывает, что он связывает нападение на Волкова с начинающимися в пятницу президентскими выборами в России.
"Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности", – сказал он.
Ландсбергис уверяет, что литовские ведомства очень ответственно готовятся к возможным провокациям со стороны Кремля.
"Как Министерство иностранных дел, мы, вероятно, менее способны подготовиться к этим угрозам, это больше работа других учреждений. У меня есть информация, что учреждения готовятся и очень серьезно к этому относятся. Сегодня утром мне также довелось пообщаться и с министром внутренних дел. Действительно очень серьезное отношение и к самому уровню оценки угрозы", – сказал он.
Однако министр говорит, что пока вопрос о введении дополнительных санкций против России из-за нападения на Волкова не рассматривается.
"Мы пока об этом не думаем. Больше, наверное, обсуждается, какие меры необходимо принять в плане усиления охраны и прочего", – сказал он.
Как заявили в среду в Департаменте государственной безопасности (ДГБ), нападение на Леонида Волкова, члена Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), скорее всего, является операцией, организованной и осуществленной Россией. Литовская разведка связывает это с попытками Кремля остановить осуществление российских оппозиционных проектов, связанных с предстоящими недемократическими выборами президента России.