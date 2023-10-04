Глава МИД о cкандале вокруг командарма: понимаю возмущение людей

"Государство должно решить, каких стандартов оно придерживается. Я прекрасно понимаю возмущение людей, которые не смогли бы сохранить свою должность, если бы выяснилось, что это они так поступили. Такие люди есть. Некоторых из них президент призывал уйти в отставку, взять на себя ответственность и т. д. Если мы в государстве узаконим двойные стандарты, которые применяются к одним и не применяются к другим... В обществе возникает возмущение и снижается доверие к институтам", – заявил Г. Ландсбергис журналистам перед заседанием правительства, напомнив перипетии с "чековым" скандалом.