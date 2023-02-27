"Еще один небольшой и запоздалый шаг, но все же в правильном направлении. Литовские дипломаты внесли большой вклад в подготовку конкретных предложений по санкциям и пакеты доказательств. Все же приходится сожалеть, что на данном этапе не удалось ввести санкции против "Росатома", и наши партнеры нередко договариваются не о том, как дополнить и ввести новые санкции, а о том, как выторговать исключения или переходные периоды", - в переданном Elta комментарии отметил министр.
ELTA напоминает, что новый пакет санкций был дополнен расширением списка субъектов, подпадающих под санкции, в том числе более 100 физических и юридических лиц.
Торговые ограничения, вводимые десятым пакетом санкций, обойдутся России в 11 млрд. евро экономического ущерба, особое внимание уделено запрету экспорта критически важных технологических и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары, используемые в строительном секторе, такие как антенны или краны, и некоторые редкие минералы.
24 февраля исполнился год, как Россия начала широкомасштабное неспровоцированное и незаконное военное вторжение в Украину.
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