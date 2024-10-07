Глава МИД: ни в мире, ни в Литве не должно оставаться места терроризму и антисемитизму

„Сегодня, вcпоминая о трагическом нападение „Хамаса“ на граждан Израиля, мы должны помнить, что любое насилие и ненависть против мирных граждан – неприемлемы. Недопустима терпимость к антисемитизму, как и к любой другой форме ненависти. Наша обязанность – способствовать толерантности, взаимопониманию и уважению между культурами и народами, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Ни в мире, ни в Литве не должно оставаться места терроризму и антисемитизму“, – заявил министр.