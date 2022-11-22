Глава МИД: нет признаков того, что Украина все еще хочет отдельного расследования в Польше

На прошлой неделе Литва получила ноту от Украины, в которой Вильнюсу предлагалось присоединиться к продолжающемуся в Польше расследованию относительно ракеты, упавшей на границу и убившей двух человек.

"Я так понял, что наши украинские коллеги намеревались создать отдельное параллельное расследование для выяснения инцидента и его причин. Сейчас у меня нет никаких указаний на то, что такое параллельное расследование разрабатывается", — сказал министр журналистам.

"Это вопрос компетенции Украины, они решают, хотят ли они такого расследования", - добавил он.

По словам Ландсбергиса, Литва дала принципиальное согласие на присоединение к такому расследованию.

Однако Украина в конце концов присоединилась к польско-американскому расследованию, и на прошлой неделе ее эксперты побывали в Польше.

"У нас нет приглашения присоединиться к этому расследованию", - сказал литовский министр.

После первых сообщений о падении ракеты в Польше в минувший вторник западные лидеры выразили полную поддержку Варшаве, но не стали сразу же обвинять в этом Москву.

Но они подчеркнули, что в любом случае ответственность ложится на плечи последней, поскольку Кремль безостановочно атакует и обстреливает Украину уже почти девять месяцев.

Киев тогда сразу заявил, что это российская ракета. Украина сохраняла эту позицию до обеда четверга, но затем президент Владимир Зеленский заявил, что точно не знает, что произошло.

Кремль, со своей стороны, утверждает, что не имеет никакого отношения к инциденту в Польше.