В Сейнах Г. Ландсбергис встретился с руководителями литовских организаций Польши, учреждений образования и культуры. Как сообщает МИД, литовцы Польши указали наиболее актуальные проблемы, связанные с литуанистическим просвещением: сокращение числа литовских школ, нехваткf качественных учебников на литовском языке, недостаточное финансирование учреждений просвещения.
Посетив одну из литовских школ в Сейнах, построенную на средства Литвы и получающую финансовую поддержку из Литвы, министр сказал, что "необходимо на практике осуществить подписанный министрами образования двух государств план действий по сотрудничеству в области просвещения", предусматривающий надлежащее финансирование литовских школ из самоуправлений Польши.
В Польше проживает около 5 тыс. литовцев, преимущественно - в Сейнах и Пуньске.
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