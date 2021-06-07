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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который посетил польские Сейны, где проживает многочисленная литовская диаспора, говорит, что необходимо на практике провести в жизнь план сотрудничества Литвы и Польши в области просвещения.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

В Сейнах Г. Ландсбергис встретился с руководителями литовских организаций Польши, учреждений образования и культуры. Как сообщает МИД, литовцы Польши указали наиболее актуальные проблемы, связанные с литуанистическим просвещением: сокращение числа литовских школ, нехваткf качественных учебников на литовском языке, недостаточное финансирование учреждений просвещения.

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Посетив одну из литовских школ в Сейнах, построенную на средства Литвы и получающую финансовую поддержку из Литвы, министр сказал, что "необходимо на практике осуществить подписанный министрами образования двух государств план действий по сотрудничеству в области просвещения", предусматривающий надлежащее финансирование литовских школ из самоуправлений Польши.

В Польше проживает около 5 тыс. литовцев, преимущественно - в Сейнах и Пуньске.

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