Глава МИД: нельзя позволять террористическим организациям, таким как "Хамас", наживаться за счет средств ЕС

"Нельзя позволять террористическим организациям, таким как "Хамас", наживаться за счет финансирования со стороны ЕС. Поэтому пересмотр политики Еврокомиссии по поддержке является рациональным шагом вперед", – заявил глава дипломатии страны на совместной с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Каире.

"В то же время важно подчеркнуть, что пересмотр не означает приостановку помощи палестинцам, сталкивающимся с огромными гуманитарными вызовами", – отметил Г. Ландсбергис.

Министр подтвердил, что Вильнюс осуждает теракты "Хамас". По его словам, Израиль имеет право защищаться от нападений, "не выходя за рамки норм международного гуманитарного права".

"Поскольку Израиль и Палестина находятся в центре внимания всего мира, я хочу еще раз подчеркнуть, что Литва осуждает жестокие террористические атаки ХАМАС против Израиля. Литва скорбит вместе с семьями погибших и требует немедленного освобождения всех заложников", – отметил Г. Ландсбергис.