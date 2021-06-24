Он сказал это после того, как президент Гитанас Науседа отказался подписать декларацию некоторых стран Европейского союза (ЕС) по правам ЛГБТК-сообщества, хотя письмо на аналогичную тему было подписано заместителем министра иностранных дел ранее на этой неделе.

"Это важные ценностные вопросы, мы видим в них разные взгляды. Я не представляю, как можно согласовать такие позиции в Литве", - сказал BNS Г. Ландсбергис.

Президент Литвы отказался подписать письмо, предложенное лидерами 17 стран ЕС, которое было инициировано после принятия Венгрией закона, запрещающего несовершеннолетним предоставлять доступ к любым материалам о ЛГБТК.

Хотя в письме прямо не упоминается Венгрия, в документе осуждаются "угрозы основным правам, в частности принципу недискриминации по признаку сексуальной ориентации".

13 стран ЕС подписали во вторник письмо, в котором выразили "серьезную озабоченность" по поводу закона, принятого в Венгрии. Его подписал Арнольдас Пранцкявичюс, заместитель министра иностранных дел, который присутствовал на Совете по общим делам в Брюсселе. Г. Ландсбергис сказал, что это было сделано по его собственной инициативе.

"Предыдущее письмо я подписал как политик Габриэлюс Ландсбергис со своим мнением и позицией. Свое мнение и позицию имеет и президент Гитанас Науседа", - сказал министр.