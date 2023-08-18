Глава МИД не исключает закрытия границы с Калининградской областью

"Сегодня у нас было совещание с главой СОГГ и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, т.е. закрытие границ с РФ", – сказала в интервью на LRT министр.

По словам Билотайте, пока неясно, будет ли граница с Калининградской областью закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим, возможность определенных рисков, провокаций", – сказала министр.

"Когда есть такие соседи – белорусский режим, российский режим, – угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы - часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь", – прибавила министр.