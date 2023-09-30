Глава МИД не будет участвовать в президентских выборах

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Лидер Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (TS-LKD) Габриэлюс Ландсбергис объявил в пятницу, что не будет участвовать в президентских выборах в следующем году, сообщает портал lrt.lt.

"Может быть, я разочарую одних и обрадую других, сказав, что политика – это, прежде всего, командный вид спорта, и она больше всего напоминает мне эстафету. Понимая, что мой политический этап в качестве председателя партии и лидера политической силы подходит к концу, думаю, будет справедливо сказать, что я не намерен участвовать в президентских выборах", – заявил Г.Ландсбергис телеканалу LRT в пятницу.

По мнению лидера консерваторов, пришло время передать "этот политический факел" политику, который сможет нести его не только во время президентских выборов, но и в других политических баталиях.

ELTA напоминает, что согласно данным партии, опубликованным на прошлой неделе, подавляющее большинство отделений партии TS-LKD предполагают, что в президентских выборах примут участие премьер-министр Ингрида Шимонита, председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Помимо И. Шимоните, Г. Ландсбергиса и М. Навицкене, более половины партийных отделений выдвигают в качестве кандидатов на президентские выборы председателя Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма Лауринаса Кащюнаса, министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса и вице-спикера Сейма Паулюса Саударгаса.

18 отделений партии также выдвинули в качестве кандидата бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, которая не является членом этой партии.

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