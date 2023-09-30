Глава МИД не будет участвовать в президентских выборах

"Может быть, я разочарую одних и обрадую других, сказав, что политика – это, прежде всего, командный вид спорта, и она больше всего напоминает мне эстафету. Понимая, что мой политический этап в качестве председателя партии и лидера политической силы подходит к концу, думаю, будет справедливо сказать, что я не намерен участвовать в президентских выборах", – заявил Г.Ландсбергис телеканалу LRT в пятницу.

По мнению лидера консерваторов, пришло время передать "этот политический факел" политику, который сможет нести его не только во время президентских выборов, но и в других политических баталиях.

ELTA напоминает, что согласно данным партии, опубликованным на прошлой неделе, подавляющее большинство отделений партии TS-LKD предполагают, что в президентских выборах примут участие премьер-министр Ингрида Шимонита, председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.