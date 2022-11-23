"Думаю, мы обязательно поднимем этот вопрос. Это еще одна глава в грубых нарушениях прав человека, которые мы наблюдаем в Беларуси. Мы и раньше поднимали эти вопросы, но я думаю, что и этот этап мы не упустим из виду", - сказал Ландсбергис журналистам в Сейме в среду.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что мигранты, пытающиеся попасть в Литву, по словам должностных лиц, пытаются сделать это в холодную погоду даже босиком, тем самым оказывая давление на пограничников, чтобы те пропустили их.

По словам министра, не менее девяти мигрантов попали в медучреждения Литвы после того, как в ноябре их преднамеренно удерживали в палаточных городках на белорусской стороне, не выпускали из них, у людей не было теплой одежды, они не были готовы к зимним условиям.

Литовские пограничники обеспечивают мигрантов гуманитарными пакетами с теплой одеждой и обувью, но, по словам Билотайте, неподходящая для холодного времени года одежда мигрантов не является основанием для их пропуска в Литву.

За минувшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 45 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну. Всего с января этого года в Литву не было пропущено 10,6 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва называет возникший год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.