Глава МИД на встрече с послами ЕС: мы должны поддерживать Украину до ее окончательной победы

Выразив поддержку общей цели председательства Испании в Совете ЕС по укреплению единства ЕС в условиях растущей геополитической напряженности, министр Г. Ландсбергис подчеркнул, что только окончательная победа Украины над российской агрессией обеспечит безопасность и стабильность как для Украины и ее соседей, так и для Европы, и предотвратит более широкие геополитические последствия.
"Нам необходимо четко понимать, как мы видим исход войны России против Украины – то есть победу Украины – и соответствующим образом стратегически планировать поддержку Украины. Мы должны дать Украине не то, что у нас есть на складах, а то, что ей нужно на поле боя", - сказал министр.
По мнению Г. Ландсбергиса, от стратегического подхода западных партнеров будет зависеть и ситуация в других регионах, где возникают очаги нестабильности, испытывающие геополитическую силу Запада.
На встрече с послами ЕС также обсуждались европейские перспективы Украины, Молдовы и других партнеров ЕС.
По словам Г. Ландсбергиса, в конце этого года ЕС должен будет принять стратегические решения относительно следующих шагов в процессе интеграции Украины и Молдовы в ЕС: "Расширение ЕС – это процесс, основанный на ценностях и заслугах, и в то же время это также самый успешный геополитический инструмент ЕС, поэтому я надеюсь, что, оценив прогресс реформ Украины и Молдовы, мы пригласим эти страны начать переговоры о вступлении уже в декабре этого года. Страны Западных Балкан также должны двигаться по европейскому пути, они являются важной частью дебатов о расширении".
Министр также отметил важность прогресса интеграции Украины в НАТО при подготовке к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне, где нужно будет обсудить Украину и дальнейшие шаги.
На встрече также обсуждались реализация санкций против России и Беларуси, действия Литвы по борьбе с уклонением от них.
Встречу организовало посольство Испании, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.
Приоритеты председательства Испании: открытая стратегическая автономия для снижения зависимости ЕС от третьих стран; экологическая трансформация, содействие реформе энергетического рынка и использованию возобновляемых источников; социальная и экономическая справедливость, сочетающая устойчивость государственных финансов с экологизацией и цифровизацией экономики; и европейское единство в оказании скоординированной поддержки Украины и других соседних стран, продвижение нового этапа расширения ЕС, более эффективное управление процессами миграции и предоставления убежища, оптимизация принятия решений.