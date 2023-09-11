Глава МИД на встрече с послами ЕС: мы должны поддерживать Украину до ее окончательной победы

Выразив поддержку общей цели председательства Испании в Совете ЕС по укреплению единства ЕС в условиях растущей геополитической напряженности, министр Г. Ландсбергис подчеркнул, что только окончательная победа Украины над российской агрессией обеспечит безопасность и стабильность как для Украины и ее соседей, так и для Европы, и предотвратит более широкие геополитические последствия.

"Нам необходимо четко понимать, как мы видим исход войны России против Украины – то есть победу Украины – и соответствующим образом стратегически планировать поддержку Украины. Мы должны дать Украине не то, что у нас есть на складах, а то, что ей нужно на поле боя", - сказал министр.

По мнению Г. Ландсбергиса, от стратегического подхода западных партнеров будет зависеть и ситуация в других регионах, где возникают очаги нестабильности, испытывающие геополитическую силу Запада.

На встрече с послами ЕС также обсуждались европейские перспективы Украины, Молдовы и других партнеров ЕС.