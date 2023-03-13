Глава МИД: мы находимся в новой фазе, когда не можем рассматривать любой конфликт только как региональный

"Иран начал действовать близ наших границ с помощью своих беспилотников, и это не было положительным действием. Нет, это были беспилотники, проданные России. И сейчас эти беспилотники используются для уничтожения инфраструктуры, домов, школ и больниц в Украине", - сказал Г. Ландсбергис порталу "The Jerusalem Post".

"Мы видим, как осмелела Россия, получив помощь Ирана, и какой ущерб она может нанести, когда ей помогают", - добавил он.

Наконец, Г. Ландсбергис заявил, что Литва поддержит дальнейшие санкции ЕС против Ирана, а также предложение Израиля о том, чтобы ЕС признал иранские вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции, террористической организацией. По его словам, действия, направленные на ослабление Ирана, одинаково важны для безопасности Литвы, Украины и Израиля.

"Мы находимся в новой фазе глобальности, когда у нас больше нет возможности рассматривать любой конфликт только как региональный. Все, что происходит в Украине, влияет на всех членов мирового сообщества", - сказал он.