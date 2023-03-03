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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Иерусалиме встретился с президентом страны Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном, сообщается в пресс-релизе Министерства.
Глава МИД: мы должны предотвратить российскую и иранскую угрозу международной архитектуре безопасности
© DELFI / Andrius Ufartas

"Посещаю Израиль действительно в неспокойное время. Мы чувствуем и понимаем угрозы Израилю, поэтому и впредь будем последовательно добиваться международных санкций против Ирана и других авторитарных режимов, которые приняли сторону России в ее варварской войне против Украины", – сказал министр на встрече с президентом Израиля.

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Президент И. Герцог поблагодарил Литву за последовательную поддержку и вклад в обеспечение безопасности как в Ближневосточном регионе, так и на европейском континенте.

В ходе встречи главы литовской и израильской дипломатии обсудили двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью в мире и усилия международного сообщества по оказанию помощи Украине, сражающейся против жестокой российской агрессии.

"Если мы сейчас не сплотим свои усилия во имя победы Украины, то и без того неспокойный мир может лишиться своей главной опоры — порядка, основанного на правилах. Все же, мы не должны поддаваться страху перед крахом России и иллюзиям о непобедимости России. Ее можно и нужно победить", — отметил Г. Ландсбергис.

Сообщается, что после встречи руководители литовской и израильской дипломатии подписали программу сотрудничества между правительством Литовской Республики и правительством Государства Израиль в сферах образования, науки, культуры, молодежи и спорта на 2023-2025 гг., а также меморандумы Литвы и Израиля, направленные на развитие сотрудничества в области инноваций и кибербезопасности.

Это первый официальный визит главы литовской дипломатии Г. Ландсбергиса в Государство Израиль.

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