"Ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Цель Министерства иностранных дел (МИД) ясна - незаконно пересекшие границу Европейского союза (ЕС) экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли", - говорится в комментарии Г. Ландсбергиса для BNS, переданном его представителем Витауте Шмайжите.

"Одновременно А. Лукашенко должен быть лишен возможности обманным путем привлекать новых намеревающихся бежать и считающих, что попасть в ЕС будет легко. До границы с помощью режима добраться, может, и возможно, однако следовать дальше возможностей нет", - говорит министр ИД.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, и это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанных до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние рекорды.

В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и Служба охраны государственной границы Литвы усилила охрану границы с Беларусью.

Глава МИД отмечает, что поднял вопрос о нелегальной миграции на последнем заседании Совета министров ИД, а также на двусторонних встречах - с главами внешнеполитических ведомств Греции, Ирака, Турции и других стран. В ближайшее время планируется визит министра в Ирак и Турцию.

Литва в последние недели задерживает больше незаконно прибывающих из Беларуси мигрантов, добраться до границы которым предположительно помогают службы соседней страны. Этот наплыв считается местью Лукашенко за усилия Литвы обеспечить давление на минский режим из-за нарушений прав человека.